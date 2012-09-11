Українська молодіжка провалила відбір на Євро-2013

Підопічні Павла Яковенка програли шведам 1:2 і посіли лише третє місце.

Швеція (U-21) - Україна (U-21) 2:1

Голи: Айдаревіч, 5, Ісхак, 7 - Богданов, 82

Щільний пресинг із перших хвилин матчу з боку шведів став справжнім сюрпризом для українців. Підопічні Яковенка виявилися не готові до швидких рішень, раз за разом втрачаючи м'яч. Окрім того, українці виявилися не в змозі щось протиставити шведам у силових єдиноборствах, повністю програвши в цьому компоненті гри, зазначає Newsru.ua.

Збірну України не міг влаштувати будь-який іншій варіант крім перемоги. Але вже після сьомої хвилини матчу українці програвали два м'ячі. Якби шведи були більш майстерними у завершенні своїх атак, вони цілком могли б взяти реванш за приниження в Києві, коли програли українцям із рахунком 0:6.

Під кінець матчу на дальній удар зважився Андрій Богданов. Він виявився точним, що подарувало деяку надію, але розвинути успіх українці не зуміли.

Шведи ж виграли як матч, так і відбіркову групу, і вийшли до раунду плей-офф.

Відбір на Євро-2013

Група 2

1. Швеція - 10/22

2. Словенія - 10/20

3. Україна - 10/17

4. Фінляндія - 10/12

5. Литва - 10/9

6. Мальта - 10/5