Кличко каже, що вже час поступитись дорогою молодим

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві після перемоги над німцем Мануелем Чарром.

«Прекрасному немає межі. Красиву крапку (в спортивній кар`єрі – УНІАН) можна ставити років до 50-60-ти. Кожна крапка здаватиметься красивішою й красивішою. Питання філософське, й на нього складно відповісти», - сказав В.Кличко.

«Природу не обдуриш, і, я думаю, найближчим часом доведеться вішати рукавички на цвях. Розумію, що багато любителів боксу будуть засмучені, але від цього нікуди не подітися. Потрібно поступатися дорогою молодим. Коли я ухвалю таке рішення, я повідомлю вас додатково», - підкреслив боксер.

В.Кличко зазначив, що коли М.Чарр лише народився, він уже надягав боксерські рукавички. «Якби мені тоді хтось сказав, що я боксуватиму до 41-го року, я б ніколи не повірив», - розповів він.

За словами В.Кличка, йому потрібно відпочити, і потім він поінформує про свої подальші спортивні плани. «Я вилітаю до Києва й повністю буду зайнятий виборчою кампанією», - сказав В.Кличко.

Як заявив боксер, перед ним стоять дуже великі завдання, й не лише в спортивній сфері.