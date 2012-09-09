Українські паралімпійці здобули ще 9 медалей: 2 золота

Відтак команда України має 32 золоті, 23 срібні і 28 бронзових медалей, разом 83, і посідає четверте місце в неофіційному медальному заліку, повідомляє радіо «Свобода».

Золоті медалі здобули Христина Юрченко (плавання на 100 метрів брасом) та Олексій Федина (плавання на 100 метрів брасом; він уже має одну бронзову медаль на цих Іграх).

Срібні медалі завоювали Вікторія Кравченко (біг на 400 метрів), Наталія Прологаєва (плавання на 100 метрів вільним стилем; вона вже має три золоті медалі на цих Іграх), Віктор Смирнов (плавання на 200 метрів комбіноване; він уже має одне золото й одну бронзу на цих Іграх) ьп Дмитро Виноградець (плавання на 50 метрів на спині; він уже має одне срібло й одну бронзу на цих Іграх).

Бронозові медалі мають Ярина Матло (плавання на 100 метрів брасом), Максим Веракса (плавання на 100 метрів брасом; він уже має три золоті медалі на цих Іграх) та Олександр Мащенко (плавання на 200 метрів комбіноване; він уже має одну бронзову медаль на цих іграх).

XIV Паралімпійські ігри, що відбуваються в Лондоні, завершуються сьогодні.