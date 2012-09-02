ФФУ обирає собі голову на заміну Суркіса

У Києві відбувається засідання ХІV Конгресу Федерації футболу України, на якому розглядається питання про вибори президента організації, повідомляє ресурс ua-football.com.

На посаду президента ФФУ претендує лише один кандидат - Анатолій Коньков.

Раніше передбачалося, що Григорій Суркіс залишиться почесним президентом ФФУ, проте він відмовився. Г.Суркіс заявив, що це питання потрібно було внести до порядку денного засідання заздалегідь, але оскільки цього зроблено не було, такий варіант тепер розглядатися не може.

Незважаючи на це, Г.Суркіса вмовляють залишитися почесним президентом, на що він протестує.

ua-football.com веде текстову трансляцію із засідання Конгресу ФФУ, згідно з якою Г.Суркіс заявив, що, йдучи з посади президента федерації, він не йде з футболу.

Г.Суркіс обіймає посаду президента ФФУ з 2000 року, входить до виконавчого комітету УЄФА, до якого переобиратиметься в 2013 році.