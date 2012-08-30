У Лондоні відкрилися Паралімпійські ігри

Церемонія пройшла на тому ж Олімпійському стадіоні, де раніше відкривали і закривали XXX Літні олімпійські ігри.

Відкрив церемонію знаменитий фізик Стівен Хокінг, прикутий до інвалідного крісла. "Дивіться на зорі вгору, а не на свої ноги вниз. Будьте допитливі", - сказав Хокінг, звертаючись до присутніх на стадіоні.

На церемонії відкриття були присутні члени королівської сім'ї, включаючи королеву Єлизавету II і прінца Вільяма з дружиною, а також прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон з дружиною і мер Лондона Борис Джонсон.

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Паралімпійські ігри, що відкрилися в Лондоні, стануть найбільшими в історії цих змагань. 4200 спортсменів з 164 країн протягом 11 днів виборюватимуть 503 комплекти нагород.

Збірна України на XІV літніх Паралімпійських іграх також буде найчисленнішою за 20 років незалежності України. До складу команди входять 155 спортсменів з 24 областей України, які змагатимуться у дванадцяти видах спорту.