На змаганнях у Німеччині спортсмен поцілив списом у суддю
12:49, 27 серпня 2012Спорт
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На змаганнях з легкої атлетики в Німеччині в результаті влучення списа загинув суддя.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними правоохоронних органів, інцидент стався в Дюссельдорфі на змаганнях серед молоді.
75-річний суддя вибіг у сектор для відмічання результату ще до того, як спис упав на землю. Спортивний снаряд в результаті влучення в чоловіка зачепив сонну артерію. Після надання першої допомоги він був госпіталізований у критичному стані. Сьогодні вночі чоловік помер.
У зв'язку з трагічним інцидентом змагання в Дюссельдорфі відмінили.
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