Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу
22:52, 26 серпня 2012Спорт
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Завершився 7-ий тур української Прем'єр-ліги.
Шахтар лідирує
Результати всіх матчів:
Таврія - Арсенал 1 : 1
Металіст – Кривбас 3 : 1
Шахтар – Карпати 3 : 0
Дніпро – Волинь 2 : 1
Металург З - Металург Д 1 : 2
Динамо – Чорноморець 2 : 0
Іллічівець – Говерла 2 : 0
Зоря – Ворскла 1 : 1
Турнірна таблиця
1. Шахтар – 21 очко
2. Динамо – 18
3. Дніпро - 17
4. Металіст - 14
5. Зоря - 11
6. Арсенал - 11
7. Кривбас - 10
8. Іллічівець - 9
9. Металург Д - 8
10. Таврія - 8
11. Волинь - 8
12. Карпати - 8
13. Ворскла - 7
14. Чорноморець – 7
15. Металург З – 1
16. Говерла - 0
Восьмий тур стартує 31 серпня.
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