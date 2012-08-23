Маркевич назвав Динамо (Бухарест) 100-відсотковим фаворитом у грі з Металістом

На передматчевій прес-конференції головний тренер ФК "Металіст" Мирон Маркевич, відповідаючи на запитання, кого він вважає у сьогоднішньому матчі в Лізі Європи фаворитом, відповів: "На сто відсотків - бухарестське "Динамо".

Коментуючи умови проведення матчу тренер харків'ян сказав: "Яка буде погода, така і буде. Вона однакова для двох команд. Звичайно, краще грати при гарній температурі. Нікуди від цього не дінешся. Треба виходити і показувати найкращу гру".

На запитання про те, що йому відомо про гру бухарестської команди, Маркевич сказав, що має доволі добре уявлення про цю команду.

"Ми дивилися їх матч на Суперкубок з чемпіоном країни, а далі кілька матчів чемпіонату. У нас є уявлення про суперника. Хороша, добротна команда, і матч буде цікавим", - сказав Мирон Богданович.

Серед усієї команди тренер Металіста виділив особливо Мунтяну, Цукудяна та Ба.

Маркевич пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб пройти далі. Але, за словами тренера, ніхто не застрахований від поразок.

За матеріалами www.metalist.ua