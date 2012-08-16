Найколоритніший футбольний тренер самовисунувся у Верховну Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала 84 кандидатів у народні депутати, які балотуються до Верховної Ради України шляхом самовисування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК. Зокрема, серед висуванців зареєстровані відомий футбольний тренер Віталій Кварцяний (одномандатний округ №22, Волинська область), нинішній народний депутат України Іван Денькович (округ №120, Львівська область), колишній представник ВО «Громада», відомий своєю участю у справі Миколи Мельниченка, Олександр Єльяшкевич (округ №217, м. Київ), нинішній народний депутат Олександр Омельченко (округ №220, м. Київ). ЦВК також зареєструвала в окрузі №221 по місту Києву громадського активіста Віталія Черняховського.

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