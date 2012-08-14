До Києва з Лондона повернулися українські олімпійці (фото)

До Києва з Лондона повернулися українські олімпійці.

Зокрема, в аеропорт «Бориспіль» прилетіли золоті призери Олімпіади Олексій Торохтій, Олександр Усик та Василь Ломаченко, передає «5 канал».

Зустрічали спортсменів близько ста осіб. Серед них і представники влади: віце-прем'єр Сергій Тігіпко та міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Як зазначив С.Бубка, "ці ігри були дуже складними для всіх нас, але ми дуже задоволені, що 20 медалей наші герої привезли і прославили нашу державу".

Як повідомляв УНІАН, XXX літні Олімпійські Ігри проходили в Лондоні з 27 липня по 12 серпня.

Українська олімпійська збірна здобула 20 нагород (6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових) і посіла 14-те загальнокомандне місце серед 204 країн-учасниць.