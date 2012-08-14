У Білорусі забрали олімпійське золото

Про це повідомляє РІА "Новости".

Чемпіонкою Олімпіади в штовханні ядра автоматично стає Валері Адамс з Нової Зеландії. Російській легкоатлетці Євгенії Колодко дістанеться не бронзова, а срібна медаль Ігор-2012. Бронзова нагорода перейде до китаянки Гун Ліцзян.

Як наголошується в повідомленні, в допінг-пробі білоруської спортсменки був виявлений заборонений препарат метенолон. Національний комітет Білорусі повинен повернути в МОК золоту медаль, завойовану Остапчук, "якомога швидше".

Перемога на Олімпіаді в британській столиці була першою для 31-річної Остапчук. На Іграх в Пекіні в 2008 році вона завоювала бронзу. Уродженка міста Столін (Брестська область) вигравала чемпіонат світу-2005 у Гельсінкі, чемпіонат світу в приміщенні-2010, що проходив у Досі, європейську першість 2010 року в Барселоні.