ФК «Волинь» підтвердив справжність угоди з Майконом

В ході засідання ФК «Волинь» надав висновок експертів, що свідчить про справжність угоди про продовження контракту та підписи Майкона Перейра де Олівейра на цьому документі, що підтверджує правоту Клубу і його позицію, яка залишалася незмінною протягом всього процесу. Цей доказ був приводом для крайнього подиву керівництва ДК ПЛ і представника ФК «Шахтар», які заявами Майкона і його представників були введені в оману щодо дійсного терміну дії контракту між ним та ФК «Волинь».

Нагадаємо, 2 липня 2012 ФК «Шахтар» оголосив про те, що між клубом і Майконом підписаний контракт, який вступає в силу з 01.09.2012г.

Наступне засідання ДК ПЛ у цій справі відстрочено на сім днів, які будуть потрібні для ознайомлення Майкона з наданими доказами та отримання від футболіста коментарів з даного питання.