В України - перше срібло!

Українська байдарочниця Інна Осипенко-Радомська виборола срібну медаль на Олімпіаді в Лондоні.

Вона прийшла на фініш другою у веслуванні на байдарках-одиночках на дистанції 500 метрів. Результат українки - 1:52.565.

І.Осипенко-Радомська з перших хвилин вирвалася вперед, проте на фініші її обійшла угорська спортсменка Данута Козак.

Таким чином скарбничка української збірної поповнилася першим олімпійським сріблом.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах Осипенко-Радомська виграла бронзу у складі української жіночої команди-четвірки на байдарці. На літніх Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році вона стала чемпіонкою на одиночній байдарці показавши у фінальному заїзді час 1:50,673, випередивши при цьому італійку Жозефу Ідем (1:50,677) усього лише на 4 тисячні секунди.