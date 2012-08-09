Олімпіада: Український спортсмен метнув спис у фінал
09:46, 09 серпня 2012Спорт
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Член національної олімпійської збірної Олександр П'ятниця пройшов до фіналу змагань з метання списа.
П`ятниця метнув спис на 82.72 м
Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, О.П’ятниця метнув спис на 82.72 м, що гарантувало йому місце у наступному раунді змагань.
Водночас Роман Авраменко з результатом у 80.06 м не пройшов у фінал.
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