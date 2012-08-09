П'ятий український боксер вийшов у півфінал Олімпіади

У ваговій категорії до 81 кг він переміг суперника з Алжиру (19:17) і 10 серпня в півфіналі зустрінеться з казахським спортсменом Аділбеком Ніязімбетовим. У другому півфіналі визначатимуть переможця росіянин Єгор Мехонцев і бразилець Ямагучі Фалькао.

Нагадаємо, що участь в півфінальному бою вже означає нагородження мінімум бронзовою медаллю.

Раніше сьогодні в півфінал вийшов інший представник України, у ваговій категорії до 64 кг, Денис Беринчик. Він переміг австралійського спортсмена, а в півфіналі 10 серпня його суперником буде монгольський атлет.

Денис та Олександр стали четвертим і п'ятим учасником півфіналів від української збірної слідом за Тарасом Шелестюком, Олександром Усиком та Василем Ломаченком.