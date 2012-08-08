Ірина Мерлені залишилася без медалі Олімпіади
22:43, 08 серпня 2012Спорт
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Представниця Японії Хітомі Обара стала переможницею олімпійського турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 48 кг.
У фіналі вона добилася перемоги над вихованкою української школи вільної боротьби, яка нині представляє Азербайджан - Марією Стадник. У Марії, відповідно, срібна нагорода.
Володарками бронзових медалей стали канадка Кароль Хюн і американка Кларисса Чун.
У поєдинку за третє місце американка виграла в українки Ірини Мерлені.
У ваговій категорії до 63 кг українка Юля Остапчук зупинилася на рівні чвертьфіналу, програвши суперниці з Росії.
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