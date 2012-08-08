Ірина Мерлені залишилася без медалі Олімпіади

У фіналі вона добилася перемоги над вихованкою української школи вільної боротьби, яка нині представляє Азербайджан - Марією Стадник. У Марії, відповідно, срібна нагорода.

Володарками бронзових медалей стали канадка Кароль Хюн і американка Кларисса Чун.

У поєдинку за третє місце американка виграла в українки Ірини Мерлені.

У ваговій категорії до 63 кг українка Юля Остапчук зупинилася на рівні чвертьфіналу, програвши суперниці з Росії.