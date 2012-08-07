Український боксер отримає на Олімпіаді мінімум бронзу

Суперником Василя у чвертьфіналі категорії до 60 кг був Фелікс Вердехо Санчес з Пуерто-Ріко, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету.

Олімпійський чемпіон Пекіну не віддав жодного раунду (5:3; 5:4; 4:2) і з рахунком 14:9 впевнено проходить до півфіналу, де буде захищати свій титул.

Бронзову медаль, за регламентом змагань, учасники півфіналу отримають у разі програшу.