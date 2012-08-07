Український боксер отримає на Олімпіаді мінімум бронзу

00:01, 07 серпня 2012
Спорт
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До капітана боксерської збірної України Олександра Усика, який вчора пройшов до 1/2 фіналу, приєднався і Василь Ломаченко.

Василь Ломаченко не віддав у півфіналі жодного раунду, фото з сайту НОК

Суперником Василя у чвертьфіналі категорії до 60 кг був Фелікс Вердехо Санчес з Пуерто-Ріко, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету.

Олімпійський чемпіон Пекіну не віддав жодного раунду (5:3; 5:4; 4:2) і з рахунком 14:9 впевнено проходить до півфіналу, де буде захищати свій титул.

Бронзову медаль, за регламентом змагань, учасники півфіналу отримають у разі програшу.

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