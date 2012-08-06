Поліція затримала уболівальника, який кинув пляшку в олімпійця з Ямайки

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними поліції, інцидент стався за кілька секунд до старту. За словами свідків, чоловік, який стояв на трибунах, почав лаятися на ямайця Усейна Болта і кинув у нього пляшку.

Глядачам вдалося затримати хулігана до прибуття поліції. Сам У.Болт зазначив, що чув якийсь шум на трибунах, однак не бачив, що саме сталося.

У.Болт став переможцем на цій дистанції з олімпійським рекордом - 9,63 секунди, "срібло" - у його співвітчизника Йохана Блейка (9,75), "бронза" - у американця Джастіна Гетліна ( 9,79).