Поліція затримала уболівальника, який кинув пляшку в олімпійця з Ямайки
09:52, 06 серпня 2012Спорт
780
Британська поліція затримала уболівальника, який кинув пляшку в учасників фінального забігу на 100 м на Олімпійських іграх в Лондоні.
А Болт нічого не помітив
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними поліції, інцидент стався за кілька секунд до старту. За словами свідків, чоловік, який стояв на трибунах, почав лаятися на ямайця Усейна Болта і кинув у нього пляшку.
Глядачам вдалося затримати хулігана до прибуття поліції. Сам У.Болт зазначив, що чув якийсь шум на трибунах, однак не бачив, що саме сталося.
У.Болт став переможцем на цій дистанції з олімпійським рекордом - 9,63 секунди, "срібло" - у його співвітчизника Йохана Блейка (9,75), "бронза" - у американця Джастіна Гетліна ( 9,79).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter