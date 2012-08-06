У День Незалежності відбудеться перший чемпіонат України з аквабайку

У Тернополі на День Незалежності відбудеться перший чемпіонат України з аквабайку.

Як повідомив кореспондента УНІАН головний суддя змагань Сергій Вишневський, учасники змагань виступатимуть у трьох категоріях: юніори (до 16 років), чоловіки і жінки.

«Змагання проводитимуться у три етапи – кільцева гонка, слалом і фрістайл. Потім ми вибиратимемо кращого у кожній із категорій та визначимо за підсумками трьох етапів абсолютного чемпіона», – сказав С.Вишневський.

За його словами, вікових обмежень для учасників змагань не буде.

«Учасником чемпіонату може стати кожен бажаючий спортсмен, який має водний мотоцикл, досвід у змаганнях та навички з управління аквабайком. На сьогодні відомо, що участь у чемпіонаті візьмуть більше 20 осіб із Донецька, Києва, Одеси, Черкас, Макіївки, Криму, Білої Церкви, Кам’янця-Подільського, Чернівців», – зазначив С.Вишневський.

Для проведення першого чемпіонату з аквабайку обрали Тернопіль, оскільки в центрі міста є велика водойма, окрім цього, у Тернополі проводитися чемпіонат світу із водно-моторного спорту.

Організатором змагань стала Національна федерація водно-моторного спорту України.

Довідка УНІАН. Аквабайк – загальна назва кількох технічних дисциплін водно-моторного спорту, пов’язаних з гонками на водних мотоциклах.