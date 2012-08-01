Українка Костевич здобула другу бронзу на Олімпіаді

У стрільбі з малокаліберного пістолета Олена Костевич виборола другу бронзову медаль Ігор ХХХ Олімпіади. Про це повідомляє НОК України.

Нагадаємо, у фінал українка потрапила з п'ятим показником, проте другій позиції поступалася всього один пункт. У четвертій серії головного раунду змагань Олена показала чудові постріли в діапазоні 10,1 – 10,8.

У фіналі підопічна Ігоря Чередінова набрала 203,6 бала, а в сумі з кваліфікаційним показником – 788,6 очка.

Першою фінішувала кореянка Кім Янгмі – 792,4. «Срібло» дісталося Ін Чень – 791,4.

Відтепер збірна України має 2 золоті і 3 бронзові нагороди Олімпіади та зберігає 10 місце загальнокомандного заліку.