Українка Костевич здобула другу бронзу на Олімпіаді
18:07, 01 серпня 2012Спорт
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У національної збірної України є ще одна медаль.
Для Олени Костевич це вже друга медаль
У стрільбі з малокаліберного пістолета Олена Костевич виборола другу бронзову медаль Ігор ХХХ Олімпіади. Про це повідомляє НОК України.
Нагадаємо, у фінал українка потрапила з п'ятим показником, проте другій позиції поступалася всього один пункт. У четвертій серії головного раунду змагань Олена показала чудові постріли в діапазоні 10,1 – 10,8.
У фіналі підопічна Ігоря Чередінова набрала 203,6 бала, а в сумі з кваліфікаційним показником – 788,6 очка.
Першою фінішувала кореянка Кім Янгмі – 792,4. «Срібло» дісталося Ін Чень – 791,4.
Відтепер збірна України має 2 золоті і 3 бронзові нагороди Олімпіади та зберігає 10 місце загальнокомандного заліку.
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