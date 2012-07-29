На Олімпійських іграх - новий допінговий скандал

17:21, 29 липня 2012
Спорт
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Від змагань відсторонили узбецьку спортсменку.

Луїза Галіуліна провалила тест на допінг

На Олімпійських іграх у Лондоні від участі в змаганнях тимчасово відсторонена узбецька гімнастка Луїза Галіуліна.

Як повідомляє агентство Рейтер, в її допінг-пробі виявили заборонену речовину фуросемід.

Як зазначає Ехо Москви, гімнастка стала другим спортсменом, який провалив тест на вживання допінгу за останні 2 дні.

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