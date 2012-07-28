Українські лучники вийшли до чвертьфіналу - обстріляли господарів Олімпіади
14:59, 28 липня 2012Спорт
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У командних змаганнях стрільби з лука українські лучники обстріляли британців і вийшли до чвертьфіналу на ХХХ літніх Олімпійських іграх.
Віктор Рубан, Маркіян Івашко і Дмитро Грачов у 1/8 фіналу перемогли господарів Олімпійських ігор
Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України, Віктор Рубан, Маркіян Івашко і Дмитро Грачов у 1/8 фіналу перемогли господарів Олімпійських ігор – 223:212. Тепер у чвертьфіналі на українських спортсменів чекає нове випробування – змагання зі збірною Кореї, яка вчора у кваліфікації встановила рекорд світу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.
Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.
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