Завтра у центрі Києва поставлять 7 гігантських букв

Як повідомили УНІАН в Національному Олімпійському комітеті України, у центрі столиці будуть встановлені сім гігантський букв, які складають слово У.К.Р.А.Ї.Н.А.

Інсталяція покликана об’єднати націю для підтримки спортсменів Олімпійської збірної України на Іграх XXX Олімпіади в Лондоні.

Протягом 16 днів, з 27 липня по 11 серпня, українці отримають можливість подарувати свої позитивні емоції і слова підтримки спортсменам-олімпійцям.

Кожен вболівальник зможе залишити свої побажання на одній з букв. Для цього організатори надрукують спеціальні стікери зі словами підтримки і фотографіями учасників.

Усі побажання будуть відправлено українським спортсменам в Лондон.

Церемонія офіційного відкриття відбудеться 27 липня о 16:00 на Троїцькій площі (площа перед НСК «Олімпійський»).