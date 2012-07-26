Завтра у центрі Києва поставлять 7 гігантських букв
27 липня о 16.00 у Києві відбудеться церемонія офіційного відкриття символу підтримки Національної Олімпійської збірної українцями.
Як повідомили УНІАН в Національному Олімпійському комітеті України, у центрі столиці будуть встановлені сім гігантський букв, які складають слово У.К.Р.А.Ї.Н.А.
Інсталяція покликана об’єднати націю для підтримки спортсменів Олімпійської збірної України на Іграх XXX Олімпіади в Лондоні.
Протягом 16 днів, з 27 липня по 11 серпня, українці отримають можливість подарувати свої позитивні емоції і слова підтримки спортсменам-олімпійцям.
Кожен вболівальник зможе залишити свої побажання на одній з букв. Для цього організатори надрукують спеціальні стікери зі словами підтримки і фотографіями учасників.
Усі побажання будуть відправлено українським спортсменам в Лондон.
Церемонія офіційного відкриття відбудеться 27 липня о 16:00 на Троїцькій площі (площа перед НСК «Олімпійський»).