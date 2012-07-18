Кличко не збирається боксувати до 50 років

«Ще кілька боїв, а далі буде видно». Про це він заявив у Москві під час прем’єри документальної стрічки Себастьяна Денхардта «Кличко», повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

Під час презентації картини глядачі розпитували братів про відносини між собою, ставлення до суперників, майбутні спортивні плани.

«На відміну від декого, ми не сваримося на прес-конференціях, не плюємося в обличчя супротивникам. Ось такі ми правильні, нічого з цим не поробиш, – пожартував Віталій. – А от щодо постійних запитань про завершення моєї спортивної кар’єри, хочу зауважити: бити рекорди Джорджа Формана і боксувати до 50 років не збираюся. Ще кілька боїв, а далі буде видно. Може, надам брату можливість зібрати всі титули, в тому числі й мій».

«Дуже класно мати брата, а особливо такого, як Віталій. Він для мене з дитинства був прикладом у всьому. Звісно, певне суперництво між нами є. От, наприклад, Віталій вже випередив мене у дечому – у нього троє дітей, прекрасна родина, а я досі вхожу до клубу холостяків. Але поки що мені в цій ролі комфортно», – зауважив молодший Кличко.

За інформацією прес-служби, Віталія на прес-конференції запитували про політичну ситуацію в Україні, про події довкола ухвалення мовного закону, а також про те, чи не хочеться йому часом «відправити у нокаут політика-брехуна чи чиновника-хабарника».

«Я ніколи не застосовував свій спортивний досвід за межами рингу, і сподіваюся, що ніколи не доведеться цього робити. Хоча справді іноді хочеться взяти за вухо і «потрусити» декого…», – наголосив лідер «УДАРу».