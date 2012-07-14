Динамо знайшло підкріплення для Шевченка

12:38, 14 липня 2012
Спорт
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За день до старту сезону п'ятирічний контракт з "Динамо" підписав екс-нападник іспанського "Вільярреала" Марко Рубен.

Марко Рубен гратиме у Києві 5 років, фото fcdynamo.kiev.ua

"Два тижні тому подзвонили моєму представникові і сказали, що є пропозиція перейти в "Динамо", - говорить Марко після підписання контракту. - Я взяв деякий час на роздуми. У "Вільярреалі" я себе відчував дуже комфортно. Все було налагоджено. Але потім , коли ми вступили в переговори, то цей процес рухався дуже швидко і ось, нарешті, завершився. Бачив деякі матчі "Динамо". Знаю, що київський клуб регулярно виступає на європейській арені.

Я - центральний нападник. Повинен відкриватися у штрафному майданчику, бути першим на м'ячі і завершувати навіси з флангів точними ударами головою. Хочеться виграти усе в Україні, а також добитися успіху в Лізі чемпіонів", - цитує Рубена gazeta.ua.

Марко Рубен народився в Аргентині, має 179 см зросту та 72 кг ваги. 

Виступав за команди "Росаріо Сентрал" (Аргентина), "Рівер Плейт" (Аргентина), "Рекреативо" (Іспанія), "Вільярреал" (Іспанія).

Гравець національної збірної Аргентини. 

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