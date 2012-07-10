Вроцлав вимагає від будівельників 19 млн доларів за невчасно зданий стадіон

Про це пише у вівторок Gazeta Wyborcza, відзначаючи, що німецька фірма у свою чергу оцінює борг Вроцлава за виконання роботи в суму від 15 до 30 млн. доларів і має намір добиватися розгляду спору в міжнародному арбітражному суді у Відні.

Видання відзначає, що комунальна компанія Wroclaw 2012 виставила вимоги заплатити 19 млн. доларів минулої п'ятниці, нагадавши, що стадіон було добудовано замість червня 2011 року в березні цього року.

"Якщо (міська компанія) не одержить грошей, виступить з вимогою сплатити банківську гарантію, що забезпечує цю інвестицію", - пише GW.

Міська влада визнає наявність боргу перед Max Bogl, який, проте, оцінює у близько 6 млн. доларів.

"Ми ще можемо домовитися з містом", - сказав виданню представник німецької компанії в Польщі Ян Вавжиняк, який водночас не виключив подання позову до суду.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про намір польської державної компанії NCS, яка виступала замовником будівництва Національного стадіону у Варшаві, добиватися виплати банківської гарантії в майже 50 млн. доларів за невиконання контракту австрійською компанією Apline.

Довідка УНІАН. Польща в рамках підготовки до Євро-2012, який країна проводила разом з Україною, побудувала 3 і реконструювала 1 футбольну арену, найбільшою і дорогою з яких є Національний стадіон у Варшаві на 58 тис. глядачів вартістю близько 500 млн. доларів (без ПДВ). Решта три арени на трохи більш як 40 тис. місць коштували приблизно в 2 рази дешевше.