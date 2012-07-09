Суркіс констатував, що Мілевському тусовки важливіші за гроші
Суркіс зазначив, що Артем просто не розуміє, що після футболу ніхто не буде звертати уваги Мілевський це чи не Мілевський.
Ігор Суркіс Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як боровся з активним нічним способом життя динамівця Артема Мілевського, пише tsn.ua.
Мілевського я штрафував. І багато, і часто, і тривалий час. Для нього, видно, тусовки важливіші, ніж гроші. Але він не розуміє одну єдину річ: футбол закінчується, йому скоро 29 вже, і коли він не буде гравцем, то ніхто не буде звертати уваги Мілевський це чи не Мілевський. Бо у футболі треба собі ім'я завоювати. Так як Шевченко, Шовковський, Блохін той же. Я думав спочатку по молодості. Зараз подорослішав...", - поділився Суркіс в інтерв'ю "Світському життю".
Що ж до того, що Артем одразу після групового етапу Євро-2012 полетів відпочивати на Ібіцу, Суркіс нічого проти не має: законна відпустка. "Карати його можна тільки тоді, коли він з'являється в громадських місцях, коли йде чемпіонат, коли треба відпочивати і готуватися до наступного матчу. А те, що він під час законної відпустки полетів на Ібіцу, хоч на Місяць, - це його особисте право.
До речі, в таблоїдах я часто бачу і Сашу Шовковського. Але це не означає, що йому хтось забороняє ходити кудись з дружиною. Я завжди кажу, що коли ти йдеш кудись, ти повинен розуміти, яку команду представляєш. Ось Шовковського не штрафував, не було випадків. Ми ж не можемо замкнути їх вдома. Зрозумійте, вони молоді хлопці і у них є потреби фізіологічні. Знайомитися з кимось, з кимось зустрічатися, любити", - додав Суркіс.