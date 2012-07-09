Суркіс констатував, що Мілевському тусовки важливіші за гроші

Ігор Суркіс Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як боровся з активним нічним способом життя динамівця Артема Мілевського, пише tsn.ua.

Мілевського я штрафував. І багато, і часто, і тривалий час. Для нього, видно, тусовки важливіші, ніж гроші. Але він не розуміє одну єдину річ: футбол закінчується, йому скоро 29 вже, і коли він не буде гравцем, то ніхто не буде звертати уваги Мілевський це чи не Мілевський. Бо у футболі треба собі ім'я завоювати. Так як Шевченко, Шовковський, Блохін той же. Я думав спочатку по молодості. Зараз подорослішав...", - поділився Суркіс в інтерв'ю "Світському життю".

Що ж до того, що Артем одразу після групового етапу Євро-2012 полетів відпочивати на Ібіцу, Суркіс нічого проти не має: законна відпустка. "Карати його можна тільки тоді, коли він з'являється в громадських місцях, коли йде чемпіонат, коли треба відпочивати і готуватися до наступного матчу. А те, що він під час законної відпустки полетів на Ібіцу, хоч на Місяць, - це його особисте право.

До речі, в таблоїдах я часто бачу і Сашу Шовковського. Але це не означає, що йому хтось забороняє ходити кудись з дружиною. Я завжди кажу, що коли ти йдеш кудись, ти повинен розуміти, яку команду представляєш. Ось Шовковського не штрафував, не було випадків. Ми ж не можемо замкнути їх вдома. Зрозумійте, вони молоді хлопці і у них є потреби фізіологічні. Знайомитися з кимось, з кимось зустрічатися, любити", - додав Суркіс.