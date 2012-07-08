У Сумах відкрили олімпійську фан-зону

Як передає кореспондент УНІАН, голова обласного відділення НОК України Олена Петрова повідомила, що захищати кольори національного прапору у складі Олімпійської збірної України Сумщина делегує заслуженого майстра спорту України, чемпіона світу з боксу Тараса Шелестюка, заслуженого майстра спорту України з вільної боротьби, чемпіонку світу та Європи, переможницю Кубка Світу Катерину Бурмістрову, майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики, неодноразову чемпіонку України Вікторію П'ятаченко та майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіона України Віталія Бутрима.

За словами О.Петрової, на Сумщині до старту Олімпіади приурочена ціла низка подій. Зокрема, 13 липня відбудеться передача Олімпійського вогню із Сум до Полтавської та Чернігівської областей за участю як ветеранів, так і талановитих перспективних спортсменів, церемонія підняття Олімпійського прапору в день початку Олімпіади, робота фан-зони олімпійців, трансляція Олімпійських ігор на великому екрані.