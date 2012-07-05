Шеву прооперували

Легенду українського футболу Андрія Шевченка було прооперовано в Мілані. Як повідомляє ТСН із посиланням на La Gazzetta dello Sport у 35-річного форварда були проблеми з меніском.

На Євро-2012 Шева отримав два болісних удари у коліно в матчах зі шведами і французами. В результаті в суглобі з'явилася рідина. Тому тоді була під питанням участь капітана в матчі зі збірною Англії. Однак Шева таки вийшов на поле, замінив Марко Девіча на 70-й хвилині.

Наразі ж Шевченко розмірковує над своєю подальшою футбольною кар'єрою. Як нещодавно повідомив генеральний директор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе у гравця є пропозиції з США та ОАЕ. Крім того, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс запропонував Андрію назавжди залишитися в "Динамо".