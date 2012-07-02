Україна може повернути витрати на Євро через 2-3 роки

Перед стартом Євро Кабмін прогнозував, що доходи від чемпіонату становитимуть приблизно $ 1,5 млрд (12 млрд грн), пише «Сегодня».

Поки складно підрахувати, наскільки виправдалися ці очікування, але, на думку експертів, витрати на чемпіонат (40 млрд грн) можна буде «відбити» найближчим часом. Аналітик МЦПД Олександр Жолудь підрахував: півтора мільйона фанів-інтуристів залишили в Україні приблизно 750 млн євро. «Це 7,5 млрд грн, небагато в порівнянні з нашим ВВП - 1,5 трлн грн, а річний бюджет країни - 350 млрд грн.

Економіст Віктор Лисицький оцінює доходи від Євро приблизно в мільярд євро (10 млрд грн). «Так, можливо ми заробили менше, ніж хотілося б, але головне - світ зрозумів, що Україна - доброзичлива, гостинна країна, до нас поїдуть туристи, - вважає Лисицький. - У нас тепер є сучасні стадіони, швидкісні потяги, нові автодороги, нарешті, чотири аеропорти європейського рівня. Якщо правильно використовувати цей потенціал, то витрати на Євро повернуться через 2-3 роки ».