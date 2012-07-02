Блохін готовий вибачитися перед Селезньовим

Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін прокоментував конфлікт з форвардом "Шахтаря" Євгеном Селезньовим.

"Я не хотів образити Селезньова. Це навіть не конфлікт. Женя образився, але я ще раз можу повторити те, що сказав до цього: 14 голів для чемпіонату України - це мало. Якщо Селезньову прикро, я готовий перед ним вибачитися", - заявив Блохін в ефірі програми "Великий футбол".

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Також тренер запевнив, що через цей інцидент двері для Селезньова в збірну не будуть закриті.

"Цей конфлікт ніяк не вплине на кар'єру Селезньова у збірній. Якщо він буде готовий, то я викличу Женю", цитує Блохіна Террикон.