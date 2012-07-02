Тренер італійської збірної пояснив поразку

01:50, 02 липня 2012
Спорт
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Головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі пояснив поразку у фіналі Євро-2012 втомою гравців.

Тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі і воротар Джанлуїджі Буффон після закінчення розгромного фіналу Євро-2012

За йогословами,якіз посиланнямнаіталійськийтелеканалRai UnoпередаєЛента.ру,іспанцівиглядалисвіжішімиі томузмоглиперемогти.

Напісляматчевійпрес-конференції головнийтренеріталійськоїкоманди такожпоскарживсянатравмиДжорджоК'єллінііТьягоМотта, отримані під час матчу.

Пранделлівідмовивсявизнати,що йогокомандав першомутаймі,якийзакінчився зрахунком0:2, програлаіспанцям у тактиці.

Наприкінці свогокороткогокоментаряПранделлізазначив,щовцілому йогокомандапровелавидатнийтурнір.

 

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