Тренер італійської збірної пояснив поразку
01:50, 02 липня 2012Спорт
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Головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі пояснив поразку у фіналі Євро-2012 втомою гравців.
Тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі і воротар Джанлуїджі Буффон після закінчення розгромного фіналу Євро-2012
За йогословами,якіз посиланнямнаіталійськийтелеканалRai UnoпередаєЛента.ру,іспанцівиглядалисвіжішімиі томузмоглиперемогти.
Напісляматчевійпрес-конференції головнийтренеріталійськоїкоманди такожпоскарживсянатравмиДжорджоК'єллінііТьягоМотта, отримані під час матчу.
Пранделлівідмовивсявизнати,що йогокомандав першомутаймі,якийзакінчився зрахунком0:2, програлаіспанцям у тактиці.
Наприкінці свогокороткогокоментаряПранделлізазначив,щовцілому йогокомандапровелавидатнийтурнір.
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