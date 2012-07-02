Тренер італійської збірної пояснив поразку

Головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі пояснив поразку у фіналі Євро-2012 втомою гравців.

За йогословами,якіз посиланнямнаіталійськийтелеканалRai UnoпередаєЛента.ру,іспанцівиглядалисвіжішімиі томузмоглиперемогти.



Напісляматчевійпрес-конференції головнийтренеріталійськоїкоманди такожпоскарживсянатравмиДжорджоК'єллінііТьягоМотта, отримані під час матчу.



Пранделлівідмовивсявизнати,що йогокомандав першомутаймі,якийзакінчився зрахунком0:2, програлаіспанцям у тактиці.



Наприкінці свогокороткогокоментаряПранделлізазначив,щовцілому йогокомандапровелавидатнийтурнір.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter