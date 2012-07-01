Янукович каже, що попри скепсис Україна організувала Євро на високому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з президентом ФІФА Йозефом Блаттером сьогодні у Києві.

«Мені здається, що свято футболу вдалося», - сказав В.Янукович і висловив вдячність за те, що Україні була надана велика честь разом із Польщею організувати Євро-2012.

За словами В.Януковича, від самого початку було «дуже багато скепсису та сумнівів щодо можливості організувати Україною чемпіонат на найвищому рівні».

«Були всякі політичні дії навколо футболу і взагалі Євро. Але ми все це пройшли разом з вами, і я вдячний вам за це», - сказав В.Янукович.

Він надав високу оцінку організаторським здібностям президента УЄФА Мішеля Платіні. «Я дуже вдячний Мішелю, що нам вдалось знайти спільний підхід до вирішення проблем Євро-2012», - сказав В.Янукович.