Варшава недорахувалася іноземних фанів на Євро-2012

Менш як 200 тисяч іноземних уболівальників відвідало столицю Польщі, Варшаву, під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу при попередніх прогнозах близько 400 тисяч.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав представник бюро столичної мерії з питань Євро-2012 Анджей Цудак.

„За нашими оцінками було до 180 тисяч іноземних уболівальників. Можливо, до завершення турніру їх кількість зросте до 190 тисяч чоловік”, - сказав він, нагадавши, що варшавська фан-зона залишатиметься відкритою до завершення турніру 1 липня.

Співрозмовник агентства назвав головними причинами меншої кількості іноземних уболівальників у Варшаві розподіл команд по групах, згідно з якими, у столиці грали збірні, за якими не їздило багато фанів.

Крім цього, на його думку, частина іноземців продовжує з упередженням ставитися до поїздок на Схід, котрі ще більше підсилили низка матеріалів у закордонних засобах масової інформації, що з'явилися напередодні турніру.

Водночас А.Цудак сказав, що іноземці, які приїхали до Варшави, залишили у місті близько 90 мільйонів доларів, що лише на 30 мільйонів доларів менше попередніх прогнозів.

Представник мерії пояснив це тим, що у столиці було багато представників UEFA Family, котрі традиційно витрачали більше грошей, ніж звичайні уболівальники та за рахунок цього рівень видатків впав менше, ніж удвічі.

А.Цудак повідомив, що рівень заповненості варшавських готелів у дні матчів становив 70-80%, зауваживши, що в інші дні вільних місць було ще більше.

За його словами, власники готелів залишилися задоволеними фінансовими результатами, котрі вдалося покращити завдяки підвищенню цін на послуги, які на період турніру зросли майже вдвічі.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що створений одним із офіційних спонсорів турніру пивною компанією Сarlsberg фан-кемп на тисячу чоловік був заповнений лише на половину.

„При тому, що спочатку вони планували зробити на 5 тисяч осіб”, - додав А.Цудак.

Представник столичної мерії відзначив, що попри меншу кількість іноземців, котрі приїхали до Варшави, влада міста задоволена проведенням турніру, котрий, за його словами, позитивно вплине на імідж Варшави.

Він додав, що щонайменше 60% людей, котрі дивилися матчі турніру у фан-зоні, були мешканцями столиці, зауваживши, що серед них є теж багато іноземців, котрі тут живуть.

Решта, за його словами, були мешканцями інших польських міст та іноземцями, котрі приїхали спеціально на Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, найбільше місто у Польщі, 1,7-мільйонна Варшава, приймала 5 із 15 матчів, котрі відбулися на польських стадіонах в рамках Євро-2012.

У столиці знаходиться найбільша футбольна арена в країні, здатна вмістити понад 55 тисяч глядачів - Національний стадіон, а також найбільша фан-зона, де одночасно могли перебувати 100 тисяч чоловік.

Матчі Євро-2012 у Польщі проходили також у Гданську, Вроцлаві та Познані, котрі мають по близько 40-тисячні стадіони та 30-тисячні фан-зони.