Закінчується турнір з боксу на приз братів Кличків

Як передає кореспондент УНІАН, участь у турнірі, що розпочався, 26 червня, беруть 153 спортсмени з України, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Туреччини, Грузії, Туркменістану, Росії, Литви, Молдови, Іраку, Казахстану, Узбекистану та Алжиру.

Чемпіонат відкрився урочистостями на центральній площі міста, спортсменів привітав Бердичівський міський голова, президент Бердичівської федерації боксу Василь Мазур.

Відеозвернення до спортсменів надіслав один із співзасновників чемпіонату Віталій Кличко, побажавши їм перемог.

Чемпіонат триватиме до 30 червня.