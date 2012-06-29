Віта Семеренко отримала орден Княгині Ольги

Державну нагороду (указ від 23 серпня 2011 р.) їй, а також іншим жителям регіону за вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю вручив голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі з нагоди 16-ї річниці прийняття Основного Закону України голова ОДА наголосив, що наразі регіон посідає перше місце в державі за динамікою залучення інвестицій, а проекти, які реалізуються на території області за принципом «єдиного інвестиційного вікна», мають найвищі темпи в Європі. Також, за його словами, Сумщина йде в авангарді модернізації медицини та входить до трійки лідерів за здобутками АПК.

Семеренко Вікторія (Віта) Олександрівна - п`ятиразовий чемпіон Європи з біатлону, срібний и двічі бронзовий призер чемпіонатів світу.