«Донбас Арена» заповнений практично повністю

Як передає кореспондент УНІАН, на стадіоні панує святкова атмосфера, є багато національної символіки команд-суперниць, а також національної символіки Україні. Уболівальників з Іспанії до Донецька приїхало більше, ніж з Португалії, вони займають майже три сектори на першому і другому ярусі стадіону за воротами португальців. Іспанці, як завжди, дуже емоційно і голосно «вболівають» за свою збірну - практично безперервно співають, на весь стадіон скандують заклики і ритмічно стукають у барабани.

Періодично над донецьким стадіоном лунає голосне скандування вболівальників: «Україна!», а потім - «Росія!».

У VIP-ложі на стадіоні присутні президент УЄФА Мішель Платіні, віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников, бізнесмен, народний депутат Рінат Ахметов, народний депутат Юхим Звягільський, екс-президент України Віктор Ющенко та ін.