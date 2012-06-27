Перед півфіналом у Польщі виявили разом вибухівку і фото варшавського стадіону

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила найпопулярніша у Польщі радіостанція RMF-FM, зазначаючи, що справою займається Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), котре поки офіційно не коментує справу, так само як інші представники польської влади, відповідальні за безпеку.

"На плоті, котрий плив Бугом, знайшли два невеликі пакунки з тротилом, до них були прикріплені запали. Крім того, знайдено мобільний телефон, а в ньому фотографія Національного стадіону", - відзначає радіостанція.

За даними журналістів, на плоті була також значна кількість "українських цигарок".

"Це може означати, що або хтось займався контрабандою, або намагався приховати в такий спосіб свої справжні наміри", - повідомляє RMF-FM.

Радіостанція зазначила, що поліція, ABW та прокуратура "переведені у найвищий ступінь готовності".

За даними станції, на завтрашній півфінальний матч Євро-2012 між збірними Німеччини та Італії до столиці Польщі приїде близько 50 тис. уболівальників.

Представники ABW та прикордонної служби відмовилися надати УНІАН додаткову інформацію в цій справі.