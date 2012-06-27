Труну, з якою англійські фани ходили по Донецьку, виставили на аукціон

Відповідне оголошення розміщено на сайті Інтернет-аукціону eBaY.co.uk. Торги за цим лотом триватимуть до 7 липня.

Саме оголошення має заголовок «Знаменита труна Сола Кемпбелла з Євро-2012 у Донецьку, на благодійність». До оголошення прикріплено дві фотографії – на першій труна й окремо кришка, на другій – двоє вболівальників у футболках із символікою Донецька й написом: «Тепер я не боюся нічого – я був у Донецьку».

У тексті оголошення поряд із фотографією труни зазначається, що цю труну використовували в своїй акції англійські вболівальники в Донецьку в дні Євро-2012. Вболівальники написали на труні «Кемпбелл, ти не правий!» і «Ми робитимемо те, що хочемо!». Так вони протестували проти висловів екс-капітана збірної Англії Сола Кемпбелла, який застерігав англійців від поїздки в Україну, оскільки це «небезпечне й расистське місце».

В оголошенні також у описі лота дано посилання на репортаж англомовної служби телеканалу «Євроньюз», присвячений цій акції протесту англійських уболівальників у Донецьку. Крім того, в описі зазначається, що на продаж виставлено «найзнаменитішу труну в світі», і що «туристам із Англії дуже сподобався Донецьк, і вони виїхали з країни задоволені й щасливі».

У повідомленні на сайті також йдеться, що продаж труни допоможе організаторам акції зібрати гроші для лікування Дениса Пустовіта, українського хлопчика, який бореться з лейкемією.

Організатори акції пропонують купити труну самому С.Кемпбеллу, щоб заслужити прощення українців. Вони пропонують йому купити цей «символ смерті», щоб подарувати життя хворій дитині.

Стартова ціна труни становить 150 грн – за словами автора оголошення, саме за такою ціною вони придбали труну в Україні. Також автор оголошення зазначив, що готовий відправити лот із Донецька в будь-яку точку світу, якщо покупець погодитися заплатити 400 фунтів стерлінгів за доставку.

У реєстраційних даних продавця цього лота на сайті інтернет-аукціону в графі «країна походження» вказано - Україна.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня в центрі Донецька англійські вболівальники провели невелику ходу з труною, яку вони привезли з собою із кемпінг-парку. Тим самим фани висловили протест проти необ`єктивного висвітлення в Англії ситуації в Україні, а також проти висловлювань колишнього капітана збірної Англії С.Кемпбелла, про те, що не слід їхати в Україну, оскільки там дуже небезпечно.