Блохін пояснив, чому Україна не може грати, як Іспанія
16:32, 26 червня 2012Спорт
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Головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін констатує брак кваліфікованих нападників для збірної України.
|Блохіну шкода, що Шевченко йде зі збірної
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
Коментуючи заяву нападаючого і капітана збірної Андрія Шевченка про відхід з команди, О.Блохін сказав, що це велика втрата, оскільки нападників такого рівня у збірної немає і в найближчій перспективі не буде.
За його словами, для підготовки таких висококласних нападаючих збірній катастрофічно не вистачає часу. «Грати, як Іспанія, без відповідних форвардів неможливо», - сказав тренер.
О.Блохін зазначив, що у збірній багато перспективних молодих гравців, але у разі, якщо вони одержать травму, замінити їх буде нікому. За словами О.Блохіна, за такими гравцями, як Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, немає «дублерів».
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