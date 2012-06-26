Блохін пояснив, чому Україна не може грати, як Іспанія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Коментуючи заяву нападаючого і капітана збірної Андрія Шевченка про відхід з команди, О.Блохін сказав, що це велика втрата, оскільки нападників такого рівня у збірної немає і в найближчій перспективі не буде.

За його словами, для підготовки таких висококласних нападаючих збірній катастрофічно не вистачає часу. «Грати, як Іспанія, без відповідних форвардів неможливо», - сказав тренер.

О.Блохін зазначив, що у збірній багато перспективних молодих гравців, але у разі, якщо вони одержать травму, замінити їх буде нікому. За словами О.Блохіна, за такими гравцями, як Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, немає «дублерів».