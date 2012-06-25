Київську фан-зону Євро-2012 розширили до Бессарабської площі

Організатори розширили київську фан-зону Євро-2012 до Бессарабської площі, при цьому наметове містечко прихильників екс-прем’єра Юлії Тимошенко на Хрещатику залишається на своєму місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За його словами, впродовж одного дня було ухвалено таке рішення.

«Фан-зону збільшено приблизно на 150 метрів, і тепер додатково 20 тисяч осіб зможуть там перебувати», - сказав А.Голубченко.

Відповідаючи на запитання про проблеми, пов’язані з розширенням фан-зони, зокрема, відсутність водопостачання та каналізації на додатковій ділянці, куратор офіційної фан-зони Києва Вілен Матвєєв визнав, що певні проблеми з водопостачанням та каналізацією справді були. Через це, за його словами, там вже встановлено біотуалети.

Він додав, що усе встановлено за короткий термін і ця територія буде нормально фінкціонувати.

Зі свого боку, А.Голубченко зазначив, що розширення фан-зони жодним чином не вплинуло на функціонування наметового містечка прихильників Ю.Тимошенко на Хрещатику.

«Ніяких наметів ми не зносили, усі стоять на місцях», - сказав А.Голубченко.

Він пояснив, що намети прихильників Ю.Тимошенко залишились із зовнішнього боку паркану фан-зони.

За словами А.Голубченка, жодних претензій від партії «Батьківщина» та її прихильників до київської влади у зв’язку із розширенням фан-зони не надходило.