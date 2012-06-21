«Доктор Хаус» сипле сіль на рану: вас принизили на рідному полі

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Матч Україна-Англія актор дивився в одному із закритих київських ресторанів.

"Я пив віскі з льодом чорт знає де, в якомусь барі, навіть назви його не знаю. Я думаю, що ви заслужили той гол, який вам не зарахували. Насправді, мені шкода, бо вас принизили на вашому ж рідному полі", - заявив актор.