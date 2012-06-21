«Доктор Хаус» сипле сіль на рану: вас принизили на рідному полі
10:55, 21 червня 2012Спорт
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«Доктор Хаус», він же актор і співак Х`ю Лорі, вважає, що під час гри Україна - Англія українців принизили на їх власному полі.
|Доктор Хаус - у Києві на гастролях
Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.
Матч Україна-Англія актор дивився в одному із закритих київських ресторанів.
"Я пив віскі з льодом чорт знає де, в якомусь барі, навіть назви його не знаю. Я думаю, що ви заслужили той гол, який вам не зарахували. Насправді, мені шкода, бо вас принизили на вашому ж рідному полі", - заявив актор.
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