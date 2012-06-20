Платіні проти відеофіксації взяття воріт
Президент УЄФА Мішель Платіні виступає проти запровадження електронної технології, що автоматично визначатиме момент, коли м'яч перетинає лінію воріт.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначає радіо, в УЄФА визнають, що судді помилилися під час вчорашнього матчу Євро-2012 Україна-Англія, коли не зарахували забитий українцем Марко Девічем гол у ворота англійців. Про це у середу у Варшаві заявив старший офіцер УЄФА у справах суддівства П’єрлуджі Колліна.
Радіо Свобода нагадує, що президент ФІФА Йозеф Блаттер написав після цього випадку у матчі між Англією та Україною в Донецьку у своєму Twitter: «Після вчорашнього матчу технологія лінії воріт (GLT) вже не можлива альтернатива, а необхідність».
Хоча президент УЄФА, француз М.Платіні іншої думки. За його словами, які цитує Радіо Свобода, технологія лінії воріт (GLT) не є проблемою, а проблемою є її запровадження. Адже після цього будуть вимагати технологію визначення гри рукою, визначення положення поза грою, і так далі.
«Таке може піти далеко і без кінця. Це потім ніколи не зупиниш. Це проблема, якої я й боюся», – зауважив М.Платіні після скарг на роботу арбітрів. Він вважає, що насамперед треба домагатися «однорідності рішень суддів на полі», тобто – максимальної стандартизації їхніх дій.