Платіні проти відеофіксації взяття воріт

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає радіо, в УЄФА визнають, що судді помилилися під час вчорашнього матчу Євро-2012 Україна-Англія, коли не зарахували забитий українцем Марко Девічем гол у ворота англійців. Про це у середу у Варшаві заявив старший офіцер УЄФА у справах суддівства П’єрлуджі Колліна.

Радіо Свобода нагадує, що президент ФІФА Йозеф Блаттер написав після цього випадку у матчі між Англією та Україною в Донецьку у своєму Twitter: «Після вчорашнього матчу технологія лінії воріт (GLT) вже не можлива альтернатива, а необхідність».

Хоча президент УЄФА, француз М.Платіні іншої думки. За його словами, які цитує Радіо Свобода, технологія лінії воріт (GLT) не є проблемою, а проблемою є її запровадження. Адже після цього будуть вимагати технологію визначення гри рукою, визначення положення поза грою, і так далі.

«Таке може піти далеко і без кінця. Це потім ніколи не зупиниш. Це проблема, якої я й боюся», – зауважив М.Платіні після скарг на роботу арбітрів. Він вважає, що насамперед треба домагатися «однорідності рішень суддів на полі», тобто – максимальної стандартизації їхніх дій.