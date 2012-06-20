Геращенка з НОК України таки вигнали

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив президент НОК України Сергій Бубка за результатами сьогоднішнього засідання виконкому.

Він зачитав постанову виконкому, згідно з якою НОК вирішив засудити вчинок В.Геращенка, «який своїми діями допустив неетичну поведінку та порушив фундаментальні принципи олімпізму», а також «завдав шкоди іміджу національного та міжнародного олімпійського руху».

Відповідно до рішення виконкому, за порушення членських обов’язків В.Геращенко підлягає виключенню із членів НОК України.

Як нагадується у рішенні виконкому, цей орган 31 травня ухвалив рішення про відставку В.Геращенка з посади генерального секретаря НОК України. Також рішення про відставку В.Геращенка буде винесене на затвердження на засідання Генеральної асамблеї НОК України, яке відбудеться 22 червня.

Як повідомляв УНІАН, британська телерадіокомпанія Бі-Бі-Сі за результатами свого розслідування заявила, що В.Геращенко пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф. Крім того, такі спекуляції заборонені й правилами Міжнародного олімпійського комітету.

Сам В.Геращенко стверджував, що нічого протиправного не вчиняв.