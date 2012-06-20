Англійські поліцейські назвали фантастичною атмосферу у Донецьку

Про це один з полісменів сказав в інтерв’ю популярному британському телеканалу «Sky Sports», повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

«Фантастична атмосфера. Це були чудові 10 днів, які ми провели в Україні. Донецьк дуже гарне місто, тут привітні люди. Наші колеги з України дуже радо з нами співпрацюють. Переконаний, свято вдалося», - сказав полісмен для «Sky Sports».

Правоохоронець додав, що коли їхав до України, то собі навіть уявити не міг, що тут буде настільки приємна атмосфера. «Звичайно, ми мали побоювання, коли їхали сюди. Але тут все зовсім по-іншому. Україна проробила велику роботу, країна добре підготувалася до Євро, як і Польща. Останній факт підтверджують ті повідомлення, які ми отримуємо. Про це каже і УЄФА, яке пишається перебігом турніру», - зазначив британський полісмен.