На час чвертьфіналів Євро в Київ з'їдуться волонтери з СНД

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД (МФГС) Галина Скоробогатова.

«У період з 21 по 25 червня в Києві за підтримки МФГС волонтерські групи з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови, Росії, України (хлопці і дівчата віком від 18 до 25 років) візьмуть участь як волонтери в забезпеченні проведення фінальної частини 14-го Чемпіонату Європи з футболу», - сказала вона.

За словами Г.Скоробогатової, 21-23 червня в Києві відбудуться семінари-тренінги, за підсумками яких волонтери одержать практичні навики роботи волонтерів приймаючого міста на таких напрямках: інформаційний волонтер фан-зони; волонтер по роботі з людьми з функціональними обмеженнями (передбачається спеціальна підготовка); волонтер у фан-посольстві; волонтер на транспорті.

24 червня волонтерські групи з держав СНД працюватимуть на НСК «Олімпійський» під час чвертьфінального матчу для отримання практичного досвіду роботи на стадіоні.

Також передбачено проведення інтерактивних програм: вечірні заходи для волонтерів, створення ситуації психологічного комфорту - зняття негативу від першого враження роботи з футбольними фанатами, втомі від роботи з людьми з функціональними обмеженнями, проведення ролевої гри "Фан-зона" - дії волонтерів у разі максимальних емоційних сплесків, щоденне проведення консультацій за принципом «Етичний комітет волонтерів», «Обмін досвідом» і «Рада волонтерів» під час розбору реальних ситуацій дня.

Усього в заходах візьмуть участь 35 волонтерів з держав СНД, а також з Грузії.

Волонтери стануть активними учасниками Дня молоді 23 червня, в рамках святкування якого відбудеться презентація делегацій і офіційна зустріч з головою Державної служби молоді і спорту України Равілем Сафіулліним.