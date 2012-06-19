Янукович поспілкувався з уболівальниками

Перед матчем Україна - Англія Президент України Віктор Янукович у Донецьку відвідав офіційну фан-зону, поспілкувався з уболівальниками та оглянув облаштовану для них територію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президентові також подарували пам’ятну монету з символікою Євро-2012. Відповідаючи на запитання щодо побажань збірній України перед сьогоднішнім матчем, В.Янукович сказав: «Хорошого настрою, бойового».

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