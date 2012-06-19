Вболівальники України розтрощили англійців у товариському матчі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, сьогодні, в день матчу між збірними України та Англії в рамках Євро-2012 в Донецьку, на футбольному полі «Шахтар-Академії» пройшов матч збірних команд вболівальників України та Англії, який став першим матчем фанатів за час чемпіонату в Донецьку.

Честь Донецька і всієї України в цьому поєдинку відстоювала команда, до якої увійшли представники фан-клубів футбольного клубу «Шахтар»: «Пролетарський», «Мотор» (Київський район), шахти «Трудовська» (Петрівський район), «Батя» (Кіровський район) та інші.

«У нашій команді - будівельники, шахтарі, бізнесмени, працівники торгівлі, студенти, - розповів капітан української збірної уболівальників Юрій Жаворонков, директор фан-клубу «Пролетарський». - Наймолодшому гравцеві - 21 рік, найдосвідченішому - 54 роки. У команді грають представники Конгресу азербайджанців Донбасу, а також члени товариства грузин «Свята Іверія».

Перші два голи у ворота англійців українці забили у перші 10 хвилин матчу. Відразу після цього з'явився і перший травмований гравець англійської збірної.

Результат зустрічі - 8:3 на користь українців.

«Ми нічого не загадували і ніяких ставок на результат цього матчу не робили. Це товариська зустріч, і результат не має того великого значення, яке він має у грі професійних футболістів. Всі задоволені - і переможці, і ті, хто програв…», - прокоментував гру уболівальників Ю.Жаворонков.