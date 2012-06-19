Платіні каже, що Україна і Польща вже виграли Євро-2012

Про це з посиланням на британську газету The independent пише Українська правда.

За його словами, Польща та Україна "вже виграли у Європейському чемпіонаті", не зважаючи на те, що Польща не змогла вийти у чвертьфінал, а Україні доведеться боротися за вихід у грі з Англією.

"Не все ідеально, але я дуже, дуже радий. Польща та Україна впорались… Вони вже виграли Євро", - сказав Платіні. За словами Президента УЄФА, обидві країни мають привід для того, щоб пишатися собою.