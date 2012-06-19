У нападника збірної Англії помер батько

18 червня перед початком прес-конференції на "Донбас Арені" головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон і капітан англійців Стівен Джеррард висловили співчуття нападаючому Д.Уелбеку, повідомляє сайт «Терикон».

"Ми хотіли б висловити співчуття Данні Уелбеку, в якого помер батько. Команда прагне підтримати Данні всіма силами. Це дуже велика втрата", - заявив Р.Ходжсон.

Водночас видання зазначає, що Д.Уелбек, найімовірніше, залишиться в складі команди на матч проти збірної України.